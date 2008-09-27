Суд урізав повноваження Салигіна
Справа торкалася сфери комунмайна
Харків. 27 вересня. УНІАН. Київський районний суд Харкова задовольнив адміністративний позов депутата Харківської облради Андрія СТРОНОВА (керівника фракції БЮТ) до Харківської обласної ради, визнавши недійсними у повному обсягу рішення Харківської облради № 399-V від 6.09.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області», а також № 623-V від 28.02.08 року «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 6 вересня 2007 р. № 399-V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області» та до Положення, затвердженого цим рішенням».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТ, рішення облради
незаконно розширювали повноваження голови облради при ухваленні рішень при
передачі комунального майна в оренду, а також передбачали незаконний порядок надання пільг орендарям комунального майна.
Крім того, не відповідає чинному законодавству і Типовий договір оренди, який уже рік використовується облрадою при укладанні договорів оренди з переможцями конкурсів.