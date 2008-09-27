Суд урізав повноваження Салигіна

Харків. 27 вересня. УНІАН. Київський районний суд Харкова задовольнив адміністративний позов депутата Харківської облради Андрія СТРОНОВА (керівника фракції БЮТ) до Харківської обласної ради, визнавши недійсними у повному обсягу рішення Харківської облради № 399-V від 6.09.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області», а також № 623-V від 28.02.08 року «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 6 вересня 2007 р. № 399-V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області» та до Положення, затвердженого цим рішенням».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТ, рішення облради

незаконно розширювали повноваження голови облради при ухваленні рішень при

передачі комунального майна в оренду, а також передбачали незаконний порядок надання пільг орендарям комунального майна.

Крім того, не відповідає чинному законодавству і Типовий договір оренди, який уже рік використовується облрадою при укладанні договорів оренди з переможцями конкурсів.