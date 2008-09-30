У Боїнга над Харковом відмовив двигун

Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні вранці у повітряному просторі над територією Харківської області стався інцидент з літаком «Боїнг-747» рейсом Амстердам (Голландія) - Куала-Лумпур (Малайзія).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, о 5.45, при вильоті з повітряного простору Харківщини у напрямку Воронезької області Росії, в літака відмовив один з чотирьох двигунів.

Було прийнято рішення не робити аварійної посадки, і, пробувши близько 30 хвилин у повітряному просторі Харківської області, літак покинув його (6.15), взявши курс назад в Амстердам.