У Боровій обстріляно авто депутата

Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні вранці в райцентрі Борова Харківської області з пневматичної зброї було обстріляно автомобіль «КІА-Сорента», магазин та житловий будинок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС в Харківській області, про подію стало відомо після сигналу в міліцію, який о 7.40 надійшов від власника авто.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у вказаному автомобілі розбиті 4 віконних скла, також аналогічні пошкодження знаходяться на склі вікон, розташованих на 1-му поверсі 4-поверхового житлового будинку біля якого знаходився автомобіль. Ті ж самі ушкодження знаходяться на фасадній частині магазину, крім того розбиті 2 фасадних ліхтаря.

Працівниками міліції при огляді місця події попередньо встановлено, що всі ці пошкодження характерні при стрільбі з пневматичної зброї. Також на місці вилучені декілька кульок, якими користуються при стрільбі з пневматичної зброї. Цю зброю можна придбати будь-де без спеціального дозволу. Остаточні висновки буде зроблено після експертизи. За попередньою версією, всі ці правопорушення скоєні однією особою з хуліганських мотивів, повідомили в ЦГЗ.

Міліція не називає прізвища власника авто, але, за повідомленнями місцевої преси, вранці у Боровій було обстріляно автомобіль (а також будинок, де він мешкає) депутата Борівської райради Євгена ЖУКА - голови районної організації Партії регіонів, керівника фракції ПР у Борівській райраді.

У приймальній Борівської райради кореспонденту УНІАН в ці хвилини не змогли дати інформацію про подію у зв’язку з закінченням робочого дня. Також не вдалося зв’язатися телефоном з обласною та міською організацію Партії регіонів.