Євро продовжує зміцнюватися щодо долара

Харків. 10 жовтня. УНІАН. На міжнародних біржах у четвер зафіксовано чергове здешевлення американської валюти щодо євро.

Зокрема, за 1 євро поки що платять близько 1,3770 дол., натомість як раніше за 1 євро давали близько 1,3690 дол.

Таким чином, європейська валюта подорожчала щодо валюти США на світовому ринку приблизно на 0,6%.