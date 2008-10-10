Указ про розпуск ВР і нові вибори набрав чинності
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Харків. 10 жовтня. УНІАН. Набрав чинності Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів. Указ опубліковано у п`ятницю, 10 жовтня, у газеті Кабінету міністрів “Урядовий кур’єр” та виданні Верховної Ради "Голос України".
Відповідний указ був підписаний 9 жовтня й опублікований того ж дня на офіційному сайті Президента.
Згідно з указом, Президент, відповідно до Конституції, достроково припинив повноваження Верховної Ради VI скликання і призначив дострокові парламентські вибори на 7 грудня поточного року. Як відомо, указ набуває чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня В.ЮЩЕНКО оголосив про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання і проведення позачергових парламентських виборів у телевізійному зверненні до народу.