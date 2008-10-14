У Харкові пройде чемпіонат з бодібілдінгу та фітнесу

Харків. 14 жовтня. УНІАН. У Харкові відбудеться чемпіонат з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу «Містер і міс Харкова - 2008».

Як повідомляє сайт ОДА, змагання в різних вагових категоріях серед чоловіків та жінок пройдуть 16 жовтня в кіноконцертній залі «Україна».

У програмі змагань: чемпіонат Харкова з бодібілдінгу та фітнесу, показові виступи найсильніших атлетів України та Європи, жіноча грація і краса бодіфітнеса.

Адреса: метро Університет, вул. Сумська, 35 ККЗ «Україна».

Додаткова інформація за тел.: 705-08-16, 705-08-21.