У Харкові пройде чемпіонат з бодібілдінгу та фітнесу
14:46, 14 жовтня 2008Харьків
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«Містер і міс Харкова - 2008»
Харків. 14 жовтня. УНІАН. У Харкові відбудеться чемпіонат з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу «Містер і міс Харкова - 2008».
Як повідомляє сайт ОДА, змагання в різних вагових категоріях серед чоловіків та жінок пройдуть 16 жовтня в кіноконцертній залі «Україна».
У програмі змагань: чемпіонат Харкова з бодібілдінгу та фітнесу, показові виступи найсильніших атлетів України та Європи, жіноча грація і краса бодіфітнеса.
Адреса: метро Університет, вул. Сумська, 35 ККЗ «Україна».
Додаткова інформація за тел.: 705-08-16, 705-08-21.
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