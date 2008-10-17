Студенти ще матимуть пільги на проїзд у транспорті

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Харківське студентство на сьогодні має можливість користуватися усіма видами громадського транспорту за пільговими тарифами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію розміщено на сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління освіти і науки Тетяну РАЩЕНКО.

«Проблем з проїздом студентів у громадському транспорті не існує, - сказала Т.РАЩЕНКО, - вони мають нагоду користуватися міським транспортом за пільговими тарифами».

За словами Т.РАЩЕНКО, загальне число студентів 92 вищих навчальних закладів Харківської області становить 285,6 тис., з них майже 10 тис. - іноземні громадяни. За кількістю ВНЗ і студентів, повідомила Т.РАЩЕНКО, Харків посідає друге місце в Україні, після Києва.