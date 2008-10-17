Студенти ще матимуть пільги на проїзд у транспорті
Переконує Ращенко
Харків. 17 жовтня. УНІАН. Харківське студентство на сьогодні має можливість користуватися усіма видами громадського транспорту за пільговими тарифами.
Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію розміщено на сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління освіти і науки Тетяну РАЩЕНКО.
«Проблем з проїздом студентів у громадському транспорті не існує, - сказала Т.РАЩЕНКО, - вони мають нагоду користуватися міським транспортом за пільговими тарифами».
За словами Т.РАЩЕНКО, загальне число студентів 92 вищих навчальних закладів Харківської області становить 285,6 тис., з них майже 10 тис. - іноземні громадяни. За кількістю ВНЗ і студентів, повідомила Т.РАЩЕНКО, Харків посідає друге місце в Україні, після Києва.