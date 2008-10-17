В області зросли обсяги реалізації с/г продукції

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Від початку року обсяги реалізації сільськогосподарської продукції в Харківській області зросли в середньому на 55,8 %.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його даними, у січні-вересні цього року зростання продажу товарів, виготовлених сільськогосподарськими підприємствами, становить у середньому 55,8 % (порівняно з відповідним періодом 2007 р.). За словами В.ЗВЄРЄВА, у тому числі збільшилася реалізація продукції рослинництва на 59,3 %.

Він додав, що порівняно з минулим роком значно зросли (на 76,2%) загальні обсяги реалізації зернових культур, у тому числі пшениці - на 56,1%, молока та молочних продуктів на – 6,7%, яєць – на 41,1%.