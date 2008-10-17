Фельдман запропонував антикризові заходи для Харкова

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) запропонував власний пакет антикризових заходів для економіки Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, свої пропозиції О.ФЕЛЬДМАН оприлюднив під час круглого столу за участю провідних харківських політологів і журналістів.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, головною умовою подолання наслідків кризи для харківської економіки, є зведення до мінімуму «політичної складової» кризи, тобто відмова від протистояння між представниками міської, обласної і центральної влади, а також зниження високого рівня конфліктності в соціально-політичній сфері, який відлякує інвесторів, дестабілізує роботу підприємств і робить непередбачуваними довгострокові правила гри.

Серед економічних заходів, навколо яких повинні консолідуватися зусилля харківських політиків, керівників найбільших підприємств та міської влади, О.ФЕЛЬДМАН назвав, зокрема, недопущення переходу кризи в соціальну сферу, уникнення роздачі муніципальних пільг, підвищення прозорості та економічного обгрунтування планів міської влади щодо залученню зовнішніх позик та передачі об`єктів комунальної сфери в концесію, основний акцент зробивши при цьому не лише на передачі існуючих підприємств у концесію, але і на створенні нових проектів на основі концесій.

Крім цього, О.ФЕЛЬДМАН наголосив на необхідності розблокування системи відкритих земельних аукціонів та впровадження практики інвестиційного витрачання отриманих коштів, скорочення непродуктивних бюджетних витрат, створення «Комунального банку реконструкції і розвитку», диверсифікації джерел інвестицій та зміні пріоритетів у інвестиційній політиці від спекулятивного до системного інвестора.

О.ФЕЛЬДМАН також вважає, що в умовах інвестиційної, банківської та валютної кризи, яка поглиблюється, потрібно розпочати серйозну дискусію з тих проблем, які можуть виникнути в процесі підготовки Харкова до Євро-2012. «Зрозуміло, що будь-яка міська влада вимушена давати виключно оптимістичні оцінки власній роботі в очах центральних органів влади та інвесторів. Проте об`єктивний аналіз загроз дозволить не тільки уникнути спекуляцій навколо цього «проекту престижу» для Харкова, але й захистить інвестиції та імідж міста в цілому» - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, напередодні О.ФЕЛЬДМАН звернувся до харківської обласної та міської влади, а також керівників підприємств регіону з пропозицією об’єднати зусилля для спільного подолання кризи.