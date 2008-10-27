Харків кине на Євро-2012 понад 9 млрд.

Харків. 27 жовтня. УНІАН. На підготовку до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Харків планує витратити 9,1 млрд. грн.

Кошти інвесторів у цій сумі становлять 7,1 млрд. грн., бюджету Харківської області та самого Харкова – 0,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Харківського міського голови – директор Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру ЧЕ 2012 року і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

При цьому він уточнив, що Харків витратив на підготовку до Євро-2012 вже 70 млн. грн. з 90 млн. грн. запланованих. Зокрема, йдеться про відновлення автодоріг, поліпшення матеріально-технічної бази об`єктів охорони здоров`я та реконструкцію історичного центру Харкова «Поділ».