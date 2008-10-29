Субботін заявляє про можливість рейдерського захоплення «Турбоатому»

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор СУББОТІН заявляє про можливу спробу силового усунення міноритарними акціонерами законно обраного керівництва і органів управління компанії за підсумками зборів акціонерів 30 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СУББОТІН заявив у вівторок на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, за інформацією, що є у керівництва заводу, у четвер, 30 жовтня, за підсумками позачергових зборів акціонерів може відбутися рейдерская атака на підприємство і усунення його генерального директора.

В.СУБОТІН зазначив, що зміні менеджменту підприємства може сприяти Мінпромполітики, яке вже надало своєму представникові довіреність на участь в зборах.

В.СУББОТІН сказав, що невмотивоване рішення Кабінету міністрів України від 17 жовтня про передачу корпоративних прав на 75,2% пакет акцій ОАО «Турбоатом» може розцінюватися як один з етапів реалізації плану силового захоплення підприємства.

«Передавши корпоративні права, Мінпромполітики реалізується ця схема. Міністерство в даному випадку виступає приводним паском цього приватного акціонера. Прямо скажемо, останні три уряди Мінпромполітики очолюють люди, які чітко пов`язані з певною фінансово-промисловою групою, яка має російське коріння», - сказав В.СУББОТІН, зазначивши при цьому, що останні роки призначення керівництва Мінпрополітіки лобіюється Комуністичною партією України.

У зв`язку з цим В.СУББОТІН уточнив, що за інформацією, що є у нього, на позачергових зборах 30 жовтня акціонерам до затвердження на посаді генерального директора може бути запропонована кандидатура екс-міністра промислової політики, народного депутата (КПУ) Анатолія ГОЛОВКА.

В.СУББОТІН наголосив, що діюче керівництво підприємства має намір всіма законними методами протидіяти можливим спробам рейдерского захоплення. Також, за словами гендиректора, на підприємстві створені добровільні загони самооборони з числа працівників заводу, які готові виступити на захист діючого керівництва.

Крім того, керівництво і трудовий колектив звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися в ситуацію і запобігти незаконному захопленню державного підприємства.

«Ми звертаємося до Президента України, будь ласка, вживіть всіх необхідних заходів для того, щоб на державному підприємстві дотримувався закон, порядок і колектив вам дякуватиме», - сказав В.Субботін.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням від 17 жовтня 2008 р. №1335-р передав Міністерству промислової політики повноваження з управління корпоративними правами держави у ВАТ «Турбоатом». В даний час передача пакета від ФДМУ до Мінпромполітики заблокована рішенням Господарського суду Харківської області за позовом одного з приватних акціонерів компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» створене в 1934 році і є одним з найбільших у світі виробників енергетичного устаткування. Підприємство спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумуляторних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного устаткування.

75,22% акцій ВАТ «Турбоатом» передано в управління державного концерну «Укратомпром». «Сварог Эссет Менеджмент», яку пов`язують з Energy Standard Group російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА, володіє 15% ВАТ «Турбоатом». Ще близько 1% акцій належить ВАТ «Мегабанк».