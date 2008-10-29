Кернес проводить закриту нараду

Харків. 29 жовтня. УНІАН. У Харківському міськвиконкому розпочалася закрита нарада «Робота міських служб і комунальних підприємств в умовах фінансової, економічної і політичної кризи. Загроза енергетичної безпеки міста». В нараді беруть участь керівники Департаментів і управлінь міської ради, а також комунальних підприємств міста, повідомляє сайт міськради.

Як поінформував перед початком наради секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС, в облдержадміністрації тривають переговори за участю представників НАК «Нафтогаз України», Харківського міського голови і голови Харківської державної обласної адміністрації.

Після закінчення цього заходу міський голова Михайло ДОБКІН дасть коментар журналістам з приводу перспектив запуску ТЕЦ-5 і подальшої роботи комунальних підприємств міста в умовах кризи.