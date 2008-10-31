Нацбанк зберіг курс гривні на рівні 5,76 грн. за долар
00:01, 31 жовтня 2008Харьків
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Повідомлення офіційного сайту НБУ
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Національний банк України зберіг офіційний курс гривні по відношенню до американського долара на рівні 5,76 грн. за долар.
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 31 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 576.0400 (на 30 жовтня - 576.0400)
100 EUR – 750.8681 (на 30 жовтня - 735.6031)
10 RUR – 2.1702 (на 30 жовтня - 2.1258)
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