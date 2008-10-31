У Харкові «політичне перемир`я» ?

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що у період загострення кризових моментів в економіці можна чекати відходу регіональних еліт від жорсткого політичного і персонального протистояння.

Про це йдеться в коментарі експерта щодо «політичного перемир`я в Харкові», переданому агентству УНІАН.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, харківська політична еліта, очевидно, взяла тайм-аут у своєму ідеологічному та інформаційному протистоянні. «Така ситуація прогнозовано затягнеться на період загострення кризових проявів в економіці», - вважає експерт, зазначаючи, що таке державне мислення може бути прикладом для парламентаріїв, не готових на якийсь час відкласти свої амбіції заради подолання економічної кризи.

Говорячи про Харків, експерт зазначив, що у разі проведення чергових або позачергових виборів «виборці належним чином оцінять нинішній консенсус жорстких ідеологічних опонентів – міської влади і опозиції». На його думку, подібна зважена позиція основних політичних опонентів у регіоні пояснюється неготовністю перебирати на себе весь негативний багаж за ініціацію виборів.

«Можна впевнено говорити, що харківський виборець виступає категорично проти проведення позачергових парламентських виборів. Саме тому жорстке позиціонування у зв`язку з цим позбавить політичної динаміки тих, хто зважиться на цей крок», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.