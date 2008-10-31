У Вовчанську на олійному заводі стався вибух

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На підприємстві ВАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод» в Харківській області у виробничому корпусі стався вибух екстрактора.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося в середу пізно ввечері під час робочої зміни.

За попередніми даними, причиною вибуху стало грубе порушення технологічного процесу - в котлі під час випарювання олії було значно перевищено тиск. Внаслідок вибуху зруйновано екстрактор-тостер, ударною хвилею в цеху повибивало вікна. Постраждалих немає.

Причини пригоди і матеріальні збитки встановлюються. Робота цеху може відновитися приблизно за тиждень, зазначив представник Управління.