Фельдман виступає за підтримку людей, а не банків

00:05, 06 листопада 2008
Харьків
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Інакше криза стане елементом системи

Харків. 6  листопада. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) вважає, що в рамках Держбюджету-2009 необхідно не допустити «заморожування» соціальних статей, як цього вимагає МВФ і Секретаріат Президента. Про це йдеться у коментарі А.ФЕЛЬДМАНА, переданому УНІАН.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, «заморожування» соціальних статей не слід робити з кількох причин. По-перше, тому що соціальні стандарти в Україні є і без того одними з  найнижчих в Європі. По-друге, тому що перехід економічної кризи в соціальну матиме продовженням подальше зростання політичного протистояння і зробить ефективний розвиток економіки неможливим. Криза тоді стане елементом системи. По-третє, тому, що збереження соціальних стандартів на нинішньому низькому рівні в умовах довготривалої кризи поставить мільйони малозабезпечених людей за межі виживання. Через 2-3 роки нас буде вже не 48 млн., а в кращому разі 45. Незрозуміло, заради кого тоді взагалі існує держава та економіка, якщо не заради добробуту людей.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що «для держави важливо уміти робити правильний ціннісний вибір в умовах кризи - або підтримати мільйони своїх громадян, або десяток комерційних банків, які, за великим рахунком, самі винні в своїх проблемах. Стратегічно правильно - підтримати людей, які протягом кількох років «витягнуть» економіку України з кризи і зроблять її сильнішою, ніж, фактично, іноземного інвестора, який через підконтрольні йому сегменти банківської системи, виведе засоби МВФ туди, звідки вони прийшли, «повісивши» на ще більш збідніле суспільство відсотки по позиках.

 

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