Чоловік упав з моста над залізницею
11:01, 06 листопада 2008Харьків
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Причини падіння встановлюються
Харків. 6 листопада. УНІАН. У середу пізно ввечері з моста, що проходить над залізницею між станціями «Безлюдівка» та «Васищево» Ізюмського напрямку, упав чоловік 1967 року народження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, після виклику на місце події негайно виїхали підрозділи МНС. Прибувши, рятівники за допомогою спеціальних інструментів доставили чоловіка до карети швидкої допомоги.
Причини падіння людини з моста встановлюються.
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