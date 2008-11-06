Чоловік упав з моста над залізницею

11:01, 06 листопада 2008
Харьків
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Причини падіння встановлюються

Харків. 6 листопада. УНІАН. У середу пізно ввечері з моста, що проходить над залізницею між станціями «Безлюдівка» та «Васищево» Ізюмського напрямку, упав чоловік 1967 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, після виклику на місце події негайно виїхали підрозділи МНС. Прибувши, рятівники за допомогою спеціальних інструментів доставили чоловіка до карети швидкої допомоги.

Причини падіння людини з моста встановлюються.

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