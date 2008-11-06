На матч Металіст – Герта продані майже всі квитки

Харків. 6 листопада. УНІАН. На матч 2-го туру групового турніру Кубку УЄФА між харківським Металістом та клубом Герта (Німеччина), який сьогодні відбудеться в Харкові, майже всі квитки продані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК Металіст, на середину дня розкуплено близько 40 тисяч квитків із 42 тисяч наявних.

Продаж квитків розпочався за три тижні до цієї гри.

Головний арбітр матчу Bjorn KUIPERS (Голландія).

Цієї осені Бйорн КУЙПЕРС судив гру першого раунду Кубку УЄФА між Бенфікою і Наполі. Арбітр показав кожній з команд по одній жовтій картці.

Бйорн – арбітр в другому поколінні, його батько також судив матчі вищого дивізіону чемпіонату Голландії. Він став арбітром в 2006-му році.

Одного разу Бйорн сказав, що якби його батько продовжував судити у наш час, то в матчах, який він проводить, він видаляв би по 5 чоловік за гру. Дивно, але цю жорсткість і принциповість сам Бйорн не успадкував. За всю міжнародну кар`єру (16 матчів) він показав лише одну червону картку. В середньому, в цих матчах, він показував по 3.5 жовтих картки. Логічно, що частіше каралися гості, які, в середньому, отримували по 2 картки за матч. У жовтні Бйорн провів 5 матчів у чемпіонаті Голландії, в середньому показуючи менше 2 жовтих карток за гру.