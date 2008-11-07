КПУ: і один у полі воїн

Харків. 7 листопада. УНІАН. Комуністична партія України не буде створювати блок з іншими лівими силами на позачергових виборах до Верховної ради України.

Про це сьогодні сказала кореспонденту УНІАН депутат Верховної ради України від Комуністичної партії України, 1-й секретар Харківського обкому КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, відповідаючи на запитання про можливість блокування КПУ з іншими політичними силами.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА пояснила, що блок з Соцпартією України виявився неможливим через позицію саме соціалістів, котрі, за її словами, хотіли об’єднатися тільки на час виборів, а далі у парламенті діяти самостійно.

«Ми не хочемо нести відповідальність за дії соціалістів у парламенті», – підкреслила А. АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Можливість утворення союзу з Блоком Наталії ВІТРЕНКО депутат від КПУ також відкидає, мотивуючи це тим, що Комуністичній партії потрібна дисципліна, а «Наталія ВІТРЕНКО робить у політичному плані те, що їй заманеться».

Інші можливі політичні утворення за участю КПУ А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА не прогнозує. «Ми не зможемо зробити цього просто фізично, оскільки всі з’їзди проведені, і часу вже не залишилося».