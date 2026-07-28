В Росії закінчується солярка для локомотивів: під загрозою 80% всіх вантажів в країні

Масштабна паливна криза докотилася до російської залізниці.

Паливна криза, викликана ударами ЗСУ по російським нафтопереробним підприємствам, поширилася й на промисловий залізничний транспорт Російської Федерації. Про це повідомляє The Moscow Times.

Оператори під'їзних колій (колій незагального користування), які забезпечують вивезення вантажів із заводів, шахт і кар'єрів на магістральну мережу РЖД, зіткнулися з різким подорожчанням дизельного пального та перебоями в оптових поставках. Вони були змушені перейти на дорожчі дрібногуртові закупівлі.

Асоціація "Промжелдортранс" вже звернулася до Міністерства енергетики РФ із проханням забезпечити підприємства промислового залізничного транспорту пріоритетними поставками дизельного пального, попередивши, що для галузі це питання виживання.

Відео дня

Через колії незагального користування проходить понад 80% усіх вантажів у Росії. Йдеться, зокрема, про вугілля, метал, продукцію військової та хімічної промисловості. За перше півріччя 2026 року навантаження на мережі РЖД становило майже 549 млн тонн, причому кожному вантажному поїзду передує маневрова робота на під'їзних коліях.

На відміну від магістральної мережі, де широко використовується електротяга, промисловий залізничний транспорт критично залежить від тепловозів і дизель-генераторів. Для операторів під'їзних колій замінити дизельне пальне технічно неможливо. Воно необхідне не лише тепловозам, а й допоміжній техніці, яка обслуговує інфраструктуру.

Паливна криза в Росії

Сьогодні російські підприємства стикаються із затримками постачання пального та проблемами під час закупівель на біржі. У низці регіонів вартість дизельного пального сягала 150–180 рублів (1,91–2,30 долара) за літр – більш ніж удвічі вище за рівень початку року.

Зростання з 60 рублів (0,76–0,77 долара) відбулося лише за один тиждень. Для підприємств, що працюють за довгостроковими контрактами та регульованими тарифами, такий стрибок цін став критичним.

За інформацією Reuters, від українських ударів особливо страждає виробництво бензину. На другому тижні липня воно скоротилося до 75–80 тис. тонн на добу за літнього піку попиту на рівні 115–120 тис. тонн.

У червні-липні повні або часткові обмеження на продаж пального запроваджувалися у 80 регіонах, включно з територіями РФ та тимчасово окупованими українськими територіями.

Україна атакує російські НПЗ – останні новини

10 липня стало відомо, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що покриває лише близько 65% сезонного попиту, після ударів українських дронів по великих НПЗ.

Згідно з недавнім дослідженням Оксфордського інституту енергетичних досліджень (OIES), Росія вже втратила близько 20% своїх нафтопереробних потужностей. За оцінками фахівців, поєднання більшої кількості ударів та дедалі точнішого ураження об'єктів нафтопереробки посилює тиск як на внутрішній паливний ринок РФ, так і на її експорт нафтопродуктів. Свою роль відіграє ширше географічне охоплення ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: