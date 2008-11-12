Фельдман виступає за надання Харкову статусу основного міста Євро-2012

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН виступає за надання Харкову статусу основного міста для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, це звернення міститься в листі О.ФЕЛЬДМАНА до посадовців, відповідальних за підготовку з проведення чемпіонату: прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА, голови Національного агентства з питань підготовки й проведення в Україні Євро-2012 Євгена ЧЕРВОНЕНКА, міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА та віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, Харків, разом з Києвом і Донецьком, є найбільш підготовленим містом до прийому чемпіонату. Депутат вважає, що на користь Харкова свідчить не лише високий інвестиційний рейтинг і достатня інфраструктурна готовність міста до проведення Євро-2012, але й те, що Харків по праву є однією з «футбольних столиць» України.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що нині у Харкові завершується реконструкція стадіону, який повністю відповідає вимогам УЄФА, і на якому вже проводяться футбольні матчі єврокубків і матчі збірної України, успішно модернізується харківський аеропорт та інші стратегічні об`єкти інфраструктури, а за даними міжнародного рейтингового агентства «Moody’s», Харків є одним з найбільш інвестиційно перспективних міст України, що дозволяє місту залучати додаткові кошти на підготовку до Євро-2012.

У повідомленні, серед іншого, йдеться, що харківський футбольний клуб «Металіст» посідає друге місце в національній турнірній таблиці і є однією з кращих команд Кубку УЄФА, а також у місті вже понад 10 років проходить «Турнір 1000 команд», який, за визначенням УЄФА, є одним з найбільших у Європі дитячих регіональних чемпіонатів.

У своєму листі О.ФЕЛЬДМАН звертає увагу на те, що окремі міста, які сьогодні віднесені до групи основних, а не резервних міст Євро-2012, демонструють «скромніші» інвестиційні, інфраструктурні та футбольні показники, ніж Харків, внаслідок чого Україна «може втратити одне з міст проведення фінальної частини Євро-2012 на користь Польщі».

Як відомо, до основних приймаючих міст віднесені Київ, Донецьк, Дніпропетровськ і Львів, а до резервних – Харків та Одеса.