Коновалюк сьогодні йде на допит до СБУ

Харків. 14 листопада. УНІАН. Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування фактів незаконного продажу Україною зброї і військової техніки Грузії Валерій КОНОВАЛЮК має намір завтра надати свідчення Службі безпеки України щодо цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, В.КОНОВАЛЮК має намір з’явитися до СБУ у зв’язку з тим, що до нього надійшла повістка з СБУ.

Орієнтовно В.КОНОВАЛЮК прибуде до СБУ об 11.00. Після закінчення допиту в СБУ В.КОНОВАЛЮК планує поспілкуватися з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада слідчим Служби безпеки було викликано на допит В.КОНОВАЛЮКА у кримінальних справах, порушених за фактами витоку таємної інформації, яка становить державну таємницю, за статтею 328 Кримінального кодексу України.

26 вересня В.КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала поставляти в Грузію зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.