Харківська облрада хоче, щоб Тимошенко пішла

Харків. 14 листопада. УНІАН. Харківська обласна рада ухвалила звернення до Президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів України, у якому просить парламент відправити у відставку уряд на чолі з прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до вищих керівних органів країни було ухвалене на позачерговій XXXV сесії облради, де йшлося про соціально-економічний стан Харківської області, що склався внаслідок економічної кризи, та шляхи подолання її негативних наслідків.

Депутати, зокрема, скритикували центральні органи влади, вважаючи недостатніми заходи подолання кризи, які запроваджуються на державному рівні.

«Заходи щодо подолання негативних наслідків і забезпечення захисту населення, які розроблені на державному рівні, не достатньо спрацьовують в регіонах і не враховують особливостей Харківщини як промислового, наукового та аграрного центру України. З кожним днем наслідки кризи охоплюють все більше сфер життєдіяльності регіону. Промисловий потенціал і будівельний комплекс області стали заручниками некомпетентної роботи міністерств та уряду в цілому», - йдеться у зверненні.

Виступаючи на сесії, заступник голови облради, член фракції Партії регіонів Вікторія КАЗАКОВА засудила дії Кабміну і виступила з пропозицією ініціювати перед Верховною радою питання відставки уряду на чолі з прем`єр-міністром. «Криза зараз спостерігається у всьому світі, - наголосила вона, - проте у всьому світі не тільки не умовчують про початок цієї кризи, але й намагаються завчасно попередити його». В Україні, на думку В.КАЗАКОВОЇ, спостерігається «жахлива маніпуляція окремими політиканами громадською думкою». Нинішнє становище, вважає вона, стало «економічним вироком нашому уряду, який відповідає за державну політику в усіх галузях народного господарства».

Депутати підтримали пропозицію В.КАЗАКОВОЇ ініціювати відставку Кабміну і внесли відповідний пункт до звернення