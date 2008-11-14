Черномирдіна образив тон заяви українського МЗС

Харків. 14 листопада. УНІАН. Посольство Російської Федерації в Україні здивоване «грубим, образливим тоном заяви міністерства закордонних справ України від 13 листопада 2008 року щодо участі в запланованій презентації документального фільму («Війна 08.08.08. Мистецтво зради», що розповідає про нещодавні події в Південній Осетії) Посла Росії Віктора Черномирдіна і співробітників російського Посольства».

«Дії Української Сторони явно суперечать загальноприйнятим демократичним нормам в частині свободи розповсюдження інформації», - стверджується у заяві для ЗМІ посольства РФ в Україні.

Тепер Посольство РФ чекає «обгрунтованих роз`яснень» Києва про причини «такої безпрецедентної протидії демонстрації згаданого фільму, не відповідні принципам стратегічного партнерства і добросусідства, зафіксованим в російсько-українських двосторонніх договорах і угодах».

У посольстві нагадали, що 12 листопада «українські власті перешкодили прем`єрному показу в Києві російського документального фільму». Також в заяві посольства спростовуються «голослівні звинувачення Української Сторони відносно змісту фільму «Війна 08.08.08. Мистецтво зради», розміщеної в мережі Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада, до МЗС України був викликаний Радник-посланник Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з тим, що Посольство РФ виступило співорганізатором відверто провокаційної антиукраїнської акції, проведення якої планувалося у готелі “HYАTT” у м. Київ.

За інформацією прес-служби Міністерства закордонних справ України, під час цього заходу мала відбутися демонстрація “відеосюжету” щодо військового конфлікту на території Грузії під провокаційною назвою “Мистецтво зради”.

“У відеоматеріалі, сфабрикованому російськими спецслужбами, глядачеві, з-поміж іншого, нав’язується цинічне твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, “незаконне постачання” Україною зброї до Грузії тощо”, – йдеться у заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство також наголошує, що викликають обурення дії посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА і співробітників Посольства, які мали намір взяти участь у цій акції та намагалися чинити тиск на адміністрацію готелю, яка заборонила демонстрацію згаданого “відеосюжету”.

Представнику Посольства РФ було заявлено, що такі кроки російської сторони є неприйнятними і несумісними зі статусом дипломатичного представництва та загальновизнаними нормами міжнародного права.

Довідка. 12 листопада в готелі “HYАTT” у Києві був запланований показ документального фільму про війну Грузії з Південною Осетією "Війна 08.08.08. Мистецтво зради".

За даними ЗМІ, показ мав відбутися за рахунок російського посольства. На нього були запрошені представники органів влади України, посол РФ у Києві, депутати Держдуми, представники громадських організацій, журналісти.

На перегляд фільму прийшли і народні депутати України від Партії регіонів.

Однак в готель надійшло попередження СБУ про можливі акції протесту через показ фільму. Керівництво готелю, зваживши на це, скасувало показ згаданого фільму задля безпеки людей.

Коментуючи це, голова спецкомісії Верховної Ради з розслідування постачань української зброї до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) заявив, що Секретаріат президента України "прагне приховати правду про роль України в серпневому грузинсько-південно-осетинському конфлікті", цитує депутата ИТАР-ТАСС.

"Щойно оточенню Ющенка стало відомо, що в готелі готується показ документального фільму, тут же поступила вказівка про недопущення проведення даного заходу", – сказав він.

Депутати-“регіонали” також пообіцяли показати цей фільм у кінотеатрі Верховної Ради найближчим часом.