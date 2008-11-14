Асоціація міст підтримала ініціативу Фельдмана

Харків. 14 листопада. УНІАН. Асоціація міст України звернулася до керівництва країни із закликом підтримати ініціативи щодо пом`якшення соціального впливу економічної кризи у сфері житлово-комунального господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), про це йдеться у відкритому листі Асоціації до Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів України.

Автори листа пропонують, зокрема, встановити мораторій на підвищення цін на енергоносії для житлово-комунального комплексу впродовж бюджетного року, передбачити надання органам місцевого самоврядування безпроцентні позики через Казнабанк України.

Також пропонується вивести житлово-комунальний комплекс з-під оподаткування ПДВ, що дозволить знизити тарифи на обсяг податку, що стягається, на додану вартість; встановити право громадян на отримання державних субсидій у випадку, якщо загальна сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує 10% середньомісячного сукупного доходу, тобто знизивши соціальний поріг з нинішнього рівня в 20% середньомісячного сукупного доходу; негайно перерахувати засоби, закладені до державного бюджету як субвенції для місцевих общин, - відзначають в Асоціації.

Як повідомлялося раніше, О.ФЕЛЬДМАН зареєстрував у парламенті законопроект про відміну ПДВ на послуги ЖКГ, який дозволить понизити вартість послуг ЖКГ для населення на 20% без спричинення збитків підприємствам-виробникам послуг.