У метрополітені новий старий начальник

Харків. 14 листопада. УНІАН. На державному підприємстві «Харківський метрополітен» - новий начальник.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, нового керівника Сергія МУСЄЄВА представив трудовому колективу метрополітену Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

Звертаючись до присутніх, міський голова, зокрема, сказав: «На сьогодні наше з вами головне завдання зберегти це унікальне підприємство і постійно забезпечувати якісне і безпечне перевезення пасажирів. Я, як харківський міський голова, завжди виявлятиму підвищену увагу до роботи метрополітену. Після завершення роботи з передачі метро у комунальну власність ми повинні будемо створити єдине могутнє підприємство, яке об`єднає в собі «Міськелектротранс», метрополітен і автотранспорт міста, щоб розвинути єдину зручну для жителів і гостей Харкова мережу маршрутів».

Мер зазначивтакож, що зараз продовжується процедура узгодження нового тарифу на проїзд в метро, розпочата колишнім керівництвом. С.МУСЄЄВ заревнив колектив, що на підприємстві триватиме упровадження програма розвитку і воно обов`язково стане стабільним.

У минулому С.МУСЄЄВ працював на посаді начальника ДП «Харківський метрополітен».