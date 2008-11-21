Черномирдін у Харкові говоритиме про голод в СРСР

Харків. 21 листопада. УНІАН. Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сьогодні у Харкові візьме участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні та політичні оцінки».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, В.ЧЕРНОМИРДІН виступить зі вступним словом у ролі одного з ведучих на конференції, яка проходитиме в готелі «Космополіт». До аудиторії промовлятимуть також ведучі Сергій МАРКОВ, Валерій ГОЛЕНКО, Олександр ДЮКОВ.

В рамках конференції відбудуться два пленарні засідання на теми: «Голод в СРСР 30-х років, його причини та географія», «Політичні спотворення проблеми масового голоду».

Серед заявлених на конференції пролунають, зокрема доповіді: «Голодні роки в СРСР», «Голод 1932-1933 років на Україні і поза Україною: чи великі відмінності?», «Політичні спотворення історичної проблеми масового голоду», «Цілі і причини провалу політичної фальсифікації проблем масового голоду» (доповідач С.МАРКОВ), «Заходи української влади, спрямовані на просування концепції «голодомору-геноциду» на міжнародній арені», «Неспроможність концепції «голод – геноцид», «Внутрішні та зовнішньополітичні чинники спотворень теми голодомору в Україні».

Як передає коренспондент УНІАН, учасники конференції, яка розпочинається у ці хвилини, підготували звернення, зокрема, до країн Росії, України, Білорусі, Казахстану, Киргизії.

В рамках конференції планується також прес-конференція.