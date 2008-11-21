Польща посилює ВТС з Україною

Харків. 21 листопада. УНІАН. Під час візиту міністра оборони Польщі до України 95% переговорів стосувалися військово-технічного співробітництва між Польщею та Україною.

Про це 19 листопада 2008 р. під час міжнародного семінару «Оборонно-промисловий і науково-технічний потенціал Слобожанщини: перспективи співпраці з Вишеградськими країнами» повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

«Гадаю, подібний інтерес до військово-промислової тематики і співпраці у цій сфері з Україною є і в інших країн Вишеградської четвірки», - сказав посол.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ високо оцінив роботу другого семінару, що пройшов у Харкові (перший подібний семінар відбувся в Дніпропетровську в 2007 р. – ред.). «У подальшому ми продовжуватимемо проводити такі заходи, оскільки це важливо як для всіх чотирьох Вишеградських країн, так і для України», - наголосив він.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб використовувати величезний науковий, технологічний та виробничий потенціал на благо наших країн», - підсумував дипломат.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА