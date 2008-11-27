Металіст – Галатасарай: 1-0

Харків. 27 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі групового турніру Кубку УЄФА завдав поразки стамбульському Галатасараю.

Гол у ворота Галатасарая на 81-й хвилині забив Едгар.

Завершуючи трансляцію матчу, коментатор відзначив, що харківський Металіст вписав нову сторінку в історію клубу – це вершинне на сьогодні досягнення головної слобожанської команди у міжнародних змаганнях.

У попередніх матчах на Кубок УЄФА восени Металіст вибив з розіграшу турецького Бешикташа.