Металіст – Галатасарай: 1-0
21:53, 27 листопада 2008Харьків
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Нова сторінка харківського клубу
Харків. 27 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі групового турніру Кубку УЄФА завдав поразки стамбульському Галатасараю.
Гол у ворота Галатасарая на 81-й хвилині забив Едгар.
Завершуючи трансляцію матчу, коментатор відзначив, що харківський Металіст вписав нову сторінку в історію клубу – це вершинне на сьогодні досягнення головної слобожанської команди у міжнародних змаганнях.
У попередніх матчах на Кубок УЄФА восени Металіст вибив з розіграшу турецького Бешикташа.
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