Єхануров відкрив у Харкові Центр підготовки сержантів

Харків. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні в рамках робочої поїздки до Харкова міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ взяв участь у відкритті Центру підготовки сержантів для Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначений центр з підготовки молодших командирів, тобто представників сержантського і старшинського складу, створений на базі факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і є навчальним закладом у системі військової освіти України, де використано підходи і досвід з підготовки сержантського складу армій країн НАТО.

На сьогодні для проходження навчання у центрі набрано 65 курсантів. Вони проходитимуть підготовку для подальшої служби на сержантських посадах у ЗСУ.

*** На сучасному етапі у концепції становлення і функціонування сержантського (старшинського) складу ЗСУ використовується досвід провідних країн НАТО, зокрема, армії США. Йдеться про значне підвищення і посилення ролі представників молодшого командного складу у процесі навчання і виховання рядових військовослужбовців. При цьому офіцери повинні виконувати більш «стратегічні» функції з контролю над підлеглими, планування їх діяльності та застосування за призначенням.