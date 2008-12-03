Карасьов: створення коаліції БЮТ і ПР нереальне

Харків. 3 грудня. УНІАН. Директор інституту глобальних стратегій, харків’янин Вадим КАРАСЬОВ називає нереальним варіант створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів.

На прес-конференції в УНІАН політолог назвав “можливим, але нереальним” сценарій, за яким БЮТ та Партія регіонів створить коаліцію, після чого ця коаліція внесе зміни до Конституції щодо обрання Президента у парламенті.

За його словами, є певні бар’єри на шляху до створення такої коаліції.

В.КАРАСЬОВ називає реальнішим варіант, за яким парламент обере голову ВР, не створюючи при цьому коаліції. “Просто парламент запрацює в ситуативному режимі, будуть прийматись антикризові закони, але оформлення якоїсь коаліції не буде”, - зауважив він. Політолог пов’язує це з тим, що до створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів не готові всередині цих політичних сил: “зриваються міни, які були закладені в ці блоки, є угруповання в блоках, які не хочуть тієї чи іншої коаліції”.

В.КАРАСЬОВ прогнозує, що скоріш за все з часом буде обраний спікер парламенту, Верховна Рада запрацює, а потім буде вирішуватись питання або відставки уряду й заміни його на технічний уряд, або дострокові вибори. При цьому він не виключив, що можлива “самовідставка” уряду, оскільки прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не захоче працювати без підтримки коаліції.