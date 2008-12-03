Жириновський закликає не вчити українську мову

Харків. 3 грудня. УНІАН. Лідер ЛДПР, заступник голови Державної думи Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ закликає російськомовне населення України відмовитися від вивчення української мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи на мітингу перед Посольством України в Москві.

“Не потрібна нікому українська мова, навіщо росіяни повинні вивчати українську мову – нею ніде розмовляти», - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він додав, що російськомовне населення в будь-яких країнах не повинне вивчати іноземні мови, зокрема, естонську, китайську та інші.

Він зазначив, що в Росії нікому не забороняють говорити рідними мовами, але пріоритет завжди належатиме російській. «Весь світ віддає перевагу англійській і не хоче вивчати ще французьку або іспанську… Люди не дурні, щоб вивчати кілька мов. І ми теж не дурні, тому ми теж не вивчатимемо всі мови світу, тим більше, вони нам не потрібні», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Він також закликав українців не забувати російську мову, оскільки структури, в які намагається інтегруватися Україна, - НАТО і ЄС - незабаром перестануть існувати. “Не забувайте російську мову – нею вам доведеться читати велику російську літературу, слухати російську музику і відповідати на запитання слідчих», - заявив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.