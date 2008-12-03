Кернес викликає Остряніна на килим

Харків. 3 грудня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС звернувся до прокурора Харківської області, а також до прокурора Харкова з проханням відреагувати на порушення, яких, як вважає міськсекретар, припускається в своїй діяльності начальник міської міліції Олександр ОСТРЯНІН.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення Г.КЕРНЕСА до прокурорів пролунало сьогодні на позачерговій сесії міськради.

Секретар міськради скритикував діяльність міської міліції і вважає, що О.ОСТРЯНІН має відповісти на запитання депутатів з трибуни сесії і публічно запросив його зробити це.

«Тут повинен стояти начальник міліції міської на наступній сесії Харківської міської ради. Ми зарані публічно запрошуємо його сюди, і я вже дав сьогодні доручення, згідно зі своїми повноваженнями, щоб ми це питання розглянули на сесії міськради і задали йому питання, як порушувалися незаконно кримінальні справи, які дисциплінарні заходи реагування були винесені тим працівникам міліції, котрі працюють під їхнім началом», - сказав Г.КЕРНЕС.