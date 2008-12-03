Гайсинський знаходиться в Україні і в безпеці – зять адвоката

Харків. 3 грудня. УНІАН. Колишній перший заступник Генерального прокурора України Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ, якого нещодавно було викрадено у Парижі, знаходиться в Україні і перебуває в безпеці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, який доводиться зятем Ю.ГАЙСИНСЬКОМУ.

Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ у безпеці, сказав Г.КЕРНЕС. За його словами, його тесть «знаходиться на території України, серед своєї сім’ї, у колі своїх друзів».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією інформагентств, нещодавно невідомі викрали в Парижі колишнього 1-го заступника Генпрокурора України Ю.ГАЙСИНСЬКОГО, зажадали за нього 20 мільйонів доларів і відпустили через шість днів без сплати викупу.

У цій справі паризька поліція затримала двох осіб: водія, який зустрічав Ю.ГАЙСИНСЬКОГО в паризькому аеропорту, і українського підприємця, з яким екс-прокурор приїхав до Парижа.

За даними слідства, Ю.ГАЙСИНСЬКОГО супроводжував свого співвітчизника як експерт для підписання угоди щодо нерухомості. Колеги прилетіли 24 листопада і влаштувалися в готелі «Маврикій» в центрі французької столиці. Згідно зі свідченнями Ю.ГАЙСИНСЬКОГО та його супутника, їх викрали четверо озброєних людей у масках, коли вони їхали з готелю на взятому напрокат автомобілі.

Про зникнення українських громадян органи правосуддя повідомив французький адвокат, і 26 листопада за справу взялася паризька кримінальна поліція. Того ж дня зять Ю.ГАЙСИНСЬКОГО, який має в Україні депутатську посаду, одержав від викрадачів вимогу про викуп: вони просили 20 мільйонів доларів. У неділю вранці викрадені опинилися у своєму готелі, хоча за їхнє звільнення ніхто не платив. Вони стверджують, що невідомі тримали їх в районі міста Фонтенбло (близько 60 кілометрів від Парижа). У цій справі триває слідство.