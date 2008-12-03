Маркевич: розуміємо, з ким граємо

Харків. 3 грудня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ вважає, що його підопічні цілком реально уявляють, з яким суперником грають сьогодні в матчі групового турніру Кубку УЄФА.

Як повідомляє прес-служба Металіста, про це М.МАРКЕВИЧ сказав напередоні на передматчевій прес-конференції, коментуючи хід підготовки до матчу Металіст - Олімпіакос (Греція).

«Команда, з якою ми гратимемо, цікава, - сказав М.МАРКЕВИЧ. - Ми подивилися декілька матчів з їхньою участю. Починали вони важко: і в ЛЧ вилетіли, і в чемпіонаті програвали. Але зараз команда на ходу, не просто так обіграла з великим рахунком Бенфіку і в неділю теж з великим рахунком обіграла Паніоніс. Ми розуміємо, з ким гратимемо. Все, окрім Дєвіча, який пропустить гру, готуються до гри. Головне, щоб ми відійшли від останніх ігор».

У якому фізичному стані знаходиться команда?

М.М.: Завтра побачимо. Все-таки, за 6 днів 3 гри – важкувато. Але у нас немає інших варіантів, треба виходити і грати. Ясно, що перельоти, переїзди, пригоди в аеропорту Сімферополя. Але, завтра постараємося дати бій.

У якому стані знаходиться Фомін, і чи можна сказати, що він набрав форму?

М.М.: Так говоритимемо: форма краща, ніж була. Але я гадаю, він може додати. Сподіваюся, що завтра він зіграє сильніше.

Труднощі з перельотом супроводжували обидві команди. Це може якось вплинути на гру?

М.М.: Я не думаю. Взагалі, важко когось винити у цьому - погода. Для відновлення є більше доби, так що, думаю, професійні команди не повинні звертати увагу на це.

Можете назвати рецепт відновлення футболістів?

М.М.: Тут більше сам футболіст повинен себе готувати і настроювати. В організму завжди є резерви, просто потрібно їх знайти. Крім того, повинен бути гарний настрій, адже дві гри підряд команда виграла, так що, в емоційному плані все має бути нормально.

Відсутність Дєвіча сильно вплине на гру?

М.М.: Звичайно, він допоміг би нам завтра. Але я великої проблеми не бачу в тому, що замість нього зіграє Фомін. Може, навіть краще буде. Ще раз повторю: гра покаже.

У матчі з Таврією гравці частенько отримували по ногах. Травм немає?

М.М.: Слава Богу, важких пошкоджень немає. Удари – звичайно, але нічого страшного.