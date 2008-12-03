Вальверде: переможець вийде з групи

Харків. 3 грудня. УНІАН. Головний тренер Олімпіакоса Ернесто ВАЛЬВЕРДЕ заявив, що його команда вірить у перемогу над Металістом у сьогоднішньому матчі групового турніру Кубку УЄФА.

Як повідомляє прес-служба Металіста, про це Е.ВАЛЬВЕРДЕ сказав напередодні на передматчевій прес-конференції.

«Що стосується результату – ми налаштовані на перемогу, а що стосується Металіста – це дуже сильна команда. У своєму чемпіонаті вона знаходиться на другому місці, і в наший групі грає непогано. Звичайно, зустріч з нею не буде легкою», - сказав тренер.

Яка з ігор була найважчою: остання у Кубку УЄФА з Бенфікою чи в чемпіонаті з Паніонісом?

Е.В.: Зараз ми думаємо тільки про майбутній матч з Металістом і налаштовані тільки на цю команду.

Погода не дуже гостинна, чи вплине це на гру? Можете пригадати, де грали, коли була подібна погода?

Е.В.: Снігу немає, дощу немає, отже, все гаразд. У всіх матчах по-різному буває.

Останні ігри були дуже вдалими для вашої команди, чи мінятиметься тактика?

Е.В.: Так, насправді, наша команда в останніх матчах перемагала з великим рахунком, але у нашого суперника є також дуже небезпечні гравці, які можуть порушити плани нашій команди.

Чи команда збирається покращувати ситуацію, або Ви задоволені тим становищем, у якому перебуває команда? Які критичні крапки є у команди перед завтрашнім матчем?

Е.В.: Що стосується першого запитання, то досконалості немає межі. Ми працюємо над своєю грою, а гра команди може поліпшуватися з кожним матчем. А з приводу другого питання – я про критичні крапки нічого не скажу, але можу провести паралель з Бенфікою. У поєдинку з нею гра була відкритішою, і в матчі з «Металістом» ми так грати не будемо.

Чи зверталися Ви за спеціальною консультацією перед матчем з Металістом, і чи є якесь слабке місце у харків`ян?

Е.В.: Що стосується консультації, ми посилали своїх фахівців на матчі Металіста, щоб якимсь чином визначити стиль гри харків`ян. Якоюсь інформацією ми володіємо, але спеціально ні до кого не зверталися. Ми знаємо, що українська команда грає дуже швидко і весь час триматиме нас у напрузі.

Кого конкретно побоюється Олімпіакос у складі Металіста?

Е.В.: Це, в першу чергу, стосується футболістів, які грають на другому поверсі, наприклад, Джексон. Також побоюємося Едмара, тим паче, що він забив гол Галатасараю в останньому матчі. А в цілому, що стосується Металіста, він сильний командною грою. Тому побоюватимемося цього компоненту.

Чи не вибила вашу команду з колії незапланована посадка літака у Києві і лише потім приліт до Харкова? Чи не вплине це на завтрашній результат?

Е.В.: Ми вже тут, і це – найголовніше. Вже настроїлися на завтрашню гру, готові грати, тому жодних проблем з цього боку немає.

Чому до Харкова не прилетів Рауль Браво?

Е.В.: Рауля Браво немає у списку УЄФА, тому він сюди не приїхав.

Чи є якийсь особливий рецепт у грі проти Металіста, наприклад, такий, як у грі проти Бенфіки?

Е.В.: Рецепт один – виграти поєдинок. Звичайно, з Галатасараєм це не так вийшло, з Бенфікой вийшло. З Металістом буде зовсім інша гра. Завтра подивимося.

Чи влаштує вас у завтрашньому матчі нічия?

Е.В.: Нічия, звичайно, не влаштує. Я думаю, що обидві команди боротимуться за перемогу, тому про нічиї поки ніхто не думає. А команда, яка виграє завтра, вийде з групи.