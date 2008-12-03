Металіст – Олімпіакос: поки що нічия

Харків. 3 грудня. УНІАН. У першому таймі матчу групового турніру на Кубок УЄФА між харківським Металістом і грецьким Олімпіакосом рахунок не відкритий.

Як передає кореспондент УНІАН, Металіст був активнішим, більше володів м’ячем і мав кілька гольових моментів, які не реалізував.

Закінчився перший тайм і в інших матчах групового раунду Кубку УЄФА:

Група A

Манчестер Сіті - ПСЖ 0:0

Твенте - Шальке 1:0 (Вілаерт 3)

Група B

Металіст - Олімпіакос 0:0

Герта - Галатасарай 0:0

Група C

Севілья - Партизан 1:0 (Л.Фабіано 32 пен.)

Стандард - Сампдорія 3:0 (Камарго 23, Оньєву 35, Йованович 43)

Група D (обидва матчі закінчилися)

Спартак (Москва) - Неймеген 1:2 (Ковальчук 2 - ван Бекерінг 86, Шене 88)

Удінезе - Динамо (Загреб) 2:1 (Квальярелла 5, Ободо 79 - Бішчан 90+2)

У Удінезе 9 очок після трьох ігор, у Тоттенхема - 6(3), Неймегена 3(3), Спартака 3(3), Динамо - 3(4)