Христоєв вірить у Металіста і Євро-2012 у Харкові

Харків. 5 грудня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст демонструє сучасний європейський футбол і фактично вже заклав фундамент і сприяє наближенню до нас майбутнього великого спортивного свята на Слобожанщині – проведення фінальних ігор Чемпіонату з футболу Євро-2012 в столиці нашого краю - Харкові.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник Харківського міського голови – директор Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Віктор ХРИСТОЄВ, коментуючи виграш Металіста у грецького Олімпіакоса і вихід клубу до наступного кола змагань за Кубок УЄФА 2008 року.

«Сьогодні Металіст демонструє висококласну гру, і його виступи фактично є втіленням тих амбітних планів щодо розвитку спорту на Харківщині, аби ми завжди могли бачити чудовий сучасний футбол», - сказав В.ХРИСТОЄВ.

«Я так розумію, - зазначив він, - що завдяки Металісту велике свято футболу вже крокує по Харківщині». За його словами, «кожна гра команди для нас є свого роду генеральною репетицією до ігор Євро-2012, і клуб тим самим стимулює всіх до створення умов, аби питання підготовки до Євро-2012 вирішувалися якнайкраще, а фінальну частину Чемпіонату Європи у нас було проведено на найвищому рівні».

В.ХРИСТОЄВ висловив переконання, що за таких обставин «єдиний великий проект буде реалізовано, і свято футболу у Харкові буде продовжуватися багато років».

«Команда, - додав він, - переживає зірковий час, і ми хочемо, щоб ця зірка завжди саяла на небосхилі нашого рідного міста».

На фото: Металіст забиває гол у ворота грецького Олімпіакоса у матчі групового раунду на Кубок УЄФА.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА