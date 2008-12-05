Фельдман просить у Тимошенко грошей на 355-річчя Харкова

Харків. 5 грудня. УНІАН. Депутатське об`єднання «За Харків!» звернулося до Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням про виділення бюджетних коштів на фінансування раніше затверджених програм розвитку міста Харкова і Харківської області, а також на фінансування заходів, пов`язаних з прийдешнім 355-річчям від дня заснування Харкова.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬМАНА.

Депутати просять Кабмін в рамках Держбюджету на 2009 рік виділити 88,698 млн. грн. на будівництво Харківського метрополітену (з моменту ухвалення в 2006 р. ця програма жодного разу не фінансувалася в повному обсязі, борги Держбюджету становлять 153,6 млн. грн.); 30,7 млн. грн. – на підвищення ефективності систем водопостачання Харкова і населених пунктів Харківської обл.; 39,1 млн. грн. – на розвиток міського електротранспорту; 69,7 млн. грн. – на технічне переоснащення ЖКГ.

Також у зв`язку з 355-річчям Харкова в 2009 році народні депутати-харків`яни просять Кабінет міністрів України запланувати урядові заходи і виділити кошти на їх реалізацію.

Уповноважений депутатського об’єднання «За Харків!» О.ФЕЛЬДМАН заявив, що в даний час готується проект Постанови ВРУ про святкування 355-летия Харкова, в рамках якого буде викладений список заходів і відповідальні за їх проведення.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в проекті Постанови ВРУ про святкування 355-річчя Харкова основний акцент пропонується зробити на актуальних в умовах кризи заходах соціально-економічного, а не культурно-масового характеру.