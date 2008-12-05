До Євро-2012 Харків підготує 5 тис. волонтерів

Харків. 5 грудня. УНІАН. До прийому учасників та гостей чемпіонату Європи з футболу 2012 року Харків повинен підготувати 5 тис. волонтерів, повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Підготовка волонтерів, за словами начальника управління міськради у справах сім`ї та молоді Андрія ХИЖНЯКА, вестиметься на базі Міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді «Довіра». Передбачається, що курс підготовки триватиме один академічний рік.

До навчання планують залучити 100-150 викладачів кращих харківських вузів, тому що волонтери повинні оволодіти на розмовному рівні 3 мовами - англійською, німецькою та французькою. Крім цього, вони мають отримати навички надання медичної допомоги і допомоги в надзвичайних ситуаціях.