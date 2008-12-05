Уряд регламентував діяльність структур ОДА з підготовки Євро-2012

Харків. 5 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів затвердив типове положення про управління (відділ), створені у структурі обласних державних адміністрацій, з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 року.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив начальник Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО.

«Ми проводили аналіз структурної готовності до проведення Євро-2012, зокрема, підрозділів, створених у міністерствах або в держадміністраціях, які досі діяли без регламенту, а так бути не повинно», - сказав Т.МОТРЕНКО.

За його словами, поширеною практикою в облдержадміністраціях було наділення обов`язками груп держслужбовців з питань підготовки до Євро-2012 як другорядними, тобто як навантаження до основних посадових обов`язків.

«Саме тому ми рекомендували створювати спеціальні підрозділи в межах існуючої штатної чисельності», - додав керівник Головного управління держслужби.

Т.МОТРЕНКО також повідомив, що створення Координаційного бюро з питань Євро-2012 також було ініціативою Головного управління державної служби.

«За підсумками функціонального обстеження ми встановили, що в Україні, на жаль, немає єдиного центру збору, обробки, моніторингу та підготовки проектів рішень. Існували чотири центри – у Президента, в Кабінеті міністрів, у профільному міністерстві і в Національному агентстві. Ми рекомендували створення єдиного центру в структурі секретаріату Кабінету міністрів на чолі із заступником міністра Кабінету міністрів, з одного боку, а з іншого боку, щоб він підпорядковувався безпосередньо одному віце-прем`єрові, який займатиметься питаннями Євро-2012. Так, по суті, і вчинили», - наголосив Т.МОТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Нацагентства з питань підготовки до проведення в Україні фіналу Євро-2012, яке очолював Євген ЧЕРВОНЕНКО, і створив відповідне Координаційне бюро у складі Секретаріату уряду, яке очолив Ілля ШЕВЛЯК.

29 листопада Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив, що має намір припинити своє членство в «Народному Союзі Наша Україна», вимагаючи, аби партія дала оцінку діям його однопартійця, віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА з приводу ліквідації Нацагентства.