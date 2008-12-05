У Харкові презентовано книги про Росію

Харків. 5 грудня. УНІАН. У Харкові на науково-практичній конференції, присвяченій 360-річчю встановлення україно-російських дипломатичних стосунків, відбулася презентація енциклопедії «Російський світ України», книги «Воз’єднання Русі» і підручника для 5 класів «Країнознавство. Росія».

Як передає кореспондент УНІАН, презентацію провів Президент Української Академії русистики Олександр ОЛЕЙНІКОВ.

За словами О.ОЛЕЙНІКОВА, представлена література ґрунтується виключно на правдивих історичних документах, це спроба без перекручування фактів висвітлити складний історичний період.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про законність використання презентованих підручників на території України, О.ОЛЕЙНІКОВ запевнив, що Міністерство освіти і науки України рекомендувало підручник для 5 класів «Країнознавство. Росія» як навчальний посібник.

«Це видання пройшло усі можливі рецензії і перевірки, гриф міністерства був виданий», - сказав О.ОЛЕЙНІКОВ.

О.ОЛЕЙНІКОВ додав, що підручник для 5 класів «Країнознавство. Росія» вже успішно використовується у деяких навчальних закладах.

«Відділ освіти Луганської області зробив заявку на 10 тисяч примірників підручників, а міста Бердянськ – на 3 тисячі», - повідомив О.ОЛЕЙНІКОВ.

О.ОЛЕЙНІКОВ пообіцяв, що невдовзі буде розроблено для Росії підручник «Країнознавство. Україна». «У Росії повинні знати об’єктивну інформацію про Україну, як і в Україні про Росію», - висловився Президент Української Академії русистики.

О.ОЛЕЙНІКОВ запевнив, що це український підручник, написаний українськими авторами без участі російських колег.

За словами радника-посланника Російської Федерації в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА, який також був присутній на цій науково-практичній конференції, допомогу у виданні презентованих книг здійснили, зокрема, уряд Москви, фонд Бориса Єльцина.