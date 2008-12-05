Погода на вихідні

Харків. 5 грудня. УНІАН. У понеділок, 8 грудня, відбудеться зниження температури до 1-6° тепла вдень. У вихідні 6-7 грудня утримається тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6 грудня хмарно з проясненнями. У західній частині невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірний, місцями сильний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12м/с, у західних областях місцями пориви 15-20м/с, на високогір`ї Карпат 25-30м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°; в Криму вночі - 8-13° тепла, вдень - 16-21°; в Карпатах протягом доби близько 0°.

7-8 грудня хмарно з проясненнями. У південній та східній частині часом дощ; температура вночі - 2-8° тепла, вдень 7 грудня - 8-13° тепла, 8 грудня - 4-9°; у Криму 7 грудня вночі - 6-11°, вдень - 11-16°, 8 грудня протягом доби 5-10°. На решті території невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень 7 грудня та вночі 8 грудня у більшості центральних та Сумській області помірні опади.

Температура 7 грудня вночі становитиме 1-6° тепла, вдень - 4-9° тепла, 8 грудня вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7 грудня - від 2° тепла до 3° морозу, 8 грудня - 1-5° морозу. Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

9- 10 грудня без опадів, лише вночі 9 грудня у південній та східній частині невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі - 0-5° морозу, в Карпатах - 4-9° морозу, на півдні Криму, а 9 грудня у південній та східній частині - близько 0°; вдень в Україні - від 1° морозу до 4° тепла, в Криму - 2-8° тепла.

У Києві 6 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - близько 10°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°.

7-8 грудня хмарно з проясненнями. Невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу (вдень 8 грудня місцями). Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура 7 грудня вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; 8 грудня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень -5° тепла.

9-10 грудня без опадів. Температура вночі - 0-5° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.