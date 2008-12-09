«ПриватБанк» і компанія Skype заявили про спільну діяльність

Харків. 9 грудня. УНІАН. «ПриватБанк» став партнером компанії Skype в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок було заявлено в ході презентації спільної діяльності в Києві.

Співпраця «ПриватБанку» і Skype надасть вітчизняним користувачам Skype легший доступ до широкого спектру можливості комунікації, доступних через Skype, включаючи безкоштовне голосове спілкування Skype-to-Skype, відеодзвінки іншим користувачам Skype, безкоштовну миттєву передачу повідомлень і доступні міжнародні дзвінки на мобільні й стаціонарні телефони.

Угода між «ПриватБанком» і Skype дозволила створити ко-брендову версію клієнта програмного забезпечення Skype, доступну для завантаження на http://skype.privatbank.ua.

Програма партнерства дозволяє легко інтегрувати послугу онлайн-оплати й поповнення ваучерів Skype всім українським користувачам через тисячі кіосків самообслуговування, понад 5,750 тис. банкоматів і майже 3 тис. відділень у будь-якій точці України.

«У нових економічних умовах ми вважаємо дуже важливим запропонувати всім нашим клієнтам, усім жителям України революційне рішення, яке дозволить значно скоротити витрати на зв`язок та інші види електронних комунікацій, а в більшості випадків зробити їх безкоштовними», - сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ.

У свою чергу головний менеджер із просування Skype в Європі Енріко НОСЕДА зазначив, «ми раді співробітничати з «ПриватБанком», це дає можливість відкрити Україну для спілкування з усім світом».

Довідка УНІАН. ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році. Активи банку на 1 жовтня становили 73 млрд. 412 млн. 392 тис. грн., зобов`язання - 65 млрд. 716 млн. 995 тис. грн., власний капітал - 7 млрд. 695 млн. 397 тис. грн. Статутний капітал банку за 9 місяців ц.р. збільшився більш ніж удвічі й на 1 жовтня становив 5 млрд. 684 млн. 882 тис. грн.

Чистий прибуток ЗАТ КБ «ПриватБанк» у січні-вересні 2008 року становив 791,489 млн. грн.

За даними Національного банку України, на 1 жовтня ц.р. основними акціонерами банку були Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (володіє 45,95% акцій), Геннадій БОГОЛЮБОВ (45,79%). Крім того, кожний з вказаних акціонерів опосередковано володів 6,14% капіталу банку.