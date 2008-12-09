УБОЗ затримав посадовців, які вивезли з України кілька $ мільйонів

Харків. 9 грудня. УНІАН. УБОЗ на Харківщині затримав посадовців, які незаконно вивели з України кілька мільйонів доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Зокрема, працівники УБОЗ Головного управління МВС України в Харківській області викрили організовану злочинну групу у складі посадових осіб одного з приватних підприємств. Зловмисники відкрили підпільний пункт обміну валют, якій діяв поруч з офіційним. Кошти, отримані від протиправної фінансової діяльності, тіньові ділки переказували за кордон, використовуючи рахунки одного з банків міста Тираспіль (Республіка Молдова) в офшорній зоні Британських Віргінських островів. У такий спосіб зловмисники незаконно вивели з України кілька мільйонів доларів США.

За матеріалами УБОЗ Харківська міжрайонна транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.202 (порушення порядку банківської діяльності), ч.2 ст.364 (зловживання владою) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.