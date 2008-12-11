Прокуратура порушила справу стосовно судді
15:34, 11 грудня 2008Харьків
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Земельні справи
Харків. 11 грудня. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно судді одного з районних судів м. Харкова за фактом винесення ним завідомо неправосудного рішення у цивільній справі за позовом житлово-будівельного кооперативу про визнання права власності на земельну ділянку площею 75 гектарів на території Харківського району.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, кримінальну справу (ч.2 ст.375 Кримінального кодексу України) порушено за наслідками проведеної нещодавно прокурорської перевірки.
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