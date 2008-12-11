Платіні впевнений, що Україна і Польща проведуть Євро-2012

Харків. 11 грудня. УНІАН. УЄФА заявляє, що підготовка України та Польщі до прийняття фіналу європейської першості з футболу в 2012 році нормалізувалася і повернулась на «нормальні рейки”.

Як передає “Німецька хвиля”, про це стало відомо увечері 10 грудня, де у швейцарському місті Ніон уряди та спортивні функціонери обох країн надали УЄФА оновлені звіти після проблематичного 2008-го року.

Президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ зазначив після наради, що має “цілковиту впевненість” у тому, що Євро-2012 відбудеться в Польщі та Україні, оскільки сторони підтвердили, що перейшли від розмов про ідеї та проблеми до конкретних робіт.