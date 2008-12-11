Підприємець проконвертував у готівку понад 50 млн. грн.

Харків. 11 грудня. УНІАН. У Харківській області податківцями викрито діяльність «конвертаційного» центру, організатором та виконавцем якого був мешканець м. Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, правопорушник зареєструвався як фізична особа – підприємець та надавав послуги суб’єктам господарської діяльності на території України з ухилення від сплати податків, незаконної «конвертації» грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій для підприємств, основний вид діяльності яких - оптова торгівля промисловою продукцією.

Загалом за 2007-2008 роки підприємцем було проконвертовано у готівку грошові кошти у розмірі понад 50 млн. грн., оформлено податкових накладних на одержання “клієнтами” неправомірного податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 10 млн. грн.

У місцях розташування законспірованих офісів під час обшуків знайдено та вилучено, зокрема, записи та реєстри з інформацією про клієнтів «протиправної» діяльності, печатки, чекові книжки підприємця на зняття готівки, квитанції до прибуткових касових ордерів декількох підприємств м. Києва з ознаками підроблення, комп’ютерна техніка, в якій знаходились зразки печаток підприємств з ознаками ”фіктивності”.

Також вилучено кошти в сумі 180 тис. грн., зняті з розрахункового рахунку в день проведення обшуків.