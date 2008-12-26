Відкриття Ялинки у Харкові переноситься на 29 грудня

Харків. 26 грудня. УНІАН. Відкриття головної ялинки Харкова переноситься з 26 грудня на понеділок, 29 грудня.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, свято переноситься у зв’язку з оголошеним в Україні 26 грудня днем жалоби.

Відкриття Ялинки заплановане на 17.00.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1202/2008 «у зв`язку з трагедією, що сталася 24 грудня 2008 року у місті Євпаторії та призвела до людських жертв», оголосив 26 грудня 2008 року днем жалоби в Україні.

Згідно з документом, у день жалоби на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.