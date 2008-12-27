Українці назвали економічну кризу подією року

Харків. 26 грудня. УНІАН. Українські громадяни визначили економічну кризу внутрішньополітичною подією 2008 року в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного Центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова соціологічного дослідження “Думка громадян України про підсумки 2008 року, владу, політиків, ситуацію в країні”.

“Майже три чверті громадян - 73,8% - вважають, що економічна криза вже торкнулася їх особисто. При цьому найбільше українців відзначають ріст цін і тарифів, свою меншу упевненість у завтрашньому дні, а також погіршення якості харчування”, - прокоментував результати опитування директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

Як засвідчило дослідження, серед політичних подій у світі українці назвали вибори у США (21,2%) та світову економічну кризу (20,2%), на третьому місці – війна між Росією і Грузією (10,4%).

Водночас, за даними Центру, не зважаючи на складну внутрішню ситуацію в країні більшість громадян (57%), в разі можливості вибору країни проживання залишилися би в Україні, 18% обрали б ЄС і тільки 16% - Росію.

При цьому, відносна більшість українських громадян (45%) вважають, що Україні потрібно вступати до ЄС; кожний третій (35%) не підтримують сьогодні таке рішення, а кожний п’ятий (20%) все ще не визначився.

За вступ до НАТО в найближчий період виступають 18% респондентів, ще 17% не готові визначити свою позицію, 56% респондентів не підтримують сьогодні такий крок.

Відносини України з Росією більшість опитаних (58%) охарактеризували як нестабільні. При цьому оцінка їх майбутнього не є песимістичною. Кожен п’ятий (27%) вважає, що українсько-російські відносини в найближчі роки покращаться.

Серед проблем, які найбільшою мірою перешкоджають європейській інтеграції України, громадяни наголошують саме на внутрішніх чинниках: низькому рівні економічного розвитку та недостатніх темпах реформ (71%), високому рівні корупції (64%).

Лише 4% опитаних вважають, що Віктор ЮЩЕНКО і Юлія ТИМОШЕНКО здійснюють єдину, узгоджену зовнішню політику. Переважна більшість респондентів (89%) підкреслили, що Президент та прем’єр-міністр здійснюють власну політику у зовнішньополітичній сфері.

Водночас, за даними соцопитування, громадяни вважають, що більше успіхів у зовнішньополітичній сфері досягнуто у відносинах з США та ЄС, менше – у відносинах з Росією.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 грудня 2008 року. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.